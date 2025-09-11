У ЗЛАТИБОРСКОЈ ШЉИВОВИЦИ СКУЛПТУРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА ДВА МЕТРА ВИСОКА Иклесао Миладин Лекић у знак поштовања према српском великану
ЧАЈЕТИНА: На данашњи дан, 11. септембра 1914. године рођен је један од највећих и најомијенијих српских патријарха, који је због својих дела још за живота био сматран свецем.
Патријарха Павла много тога веже за Западну Србију и град Чачак, а малој српској Светој Гори како још називају у Овчар Бању је провео и своје прве монашке дане.
Осим овог манастира, велики значај за живот патријарха Павла има још један светиња у близини града Чачка, а то је манастир Вујан у ком се излечио од туберкулозе 1946. године. Он је тада до богомоље пролазио пешке пумовитим стазама, које се данас називају управо Стазе патријарха Павла или стазе здравља.
- Причали су ми да је тим путем ишао пешке од манастира до лекара у бању Горњу Трепчу. Ми смо као деца овуда пролазили и надали се да ћемо га можда срести - прича стари мештанин села Горња Трепча.
Самоуки дрводеља из златиборског села Шљивовица један је од оних који је своју љубав и хоби преточио у посао. Из његове радионице изашло још једно ремек дело вредно пажње - велика скулптура патријарха Павла.
- Идеја за овакву скулптуру кренула је случајно, а пре свега из поштовања према лику и делу нашег великог патријарха. Било ми је протребно два месеца да је исклешем, од липовог дрвета где сам утрошио око кубик и по материјала. Лепио сам даске, а онда обрађивао по његовом лику. Сама скулптура је око два метра, већа је у односу на природну величину. Ово је већ други примерак патријарха Павла који сам исклесао, први је постављен у једној од наших цркава - казао је за РИНУ Миладин Лекић из златиборског села Шљивовица.