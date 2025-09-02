БЕОГРАЂАНИНУ ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Пијан и дрогиран изазвао саобраћајну несрећу са смртним исходом
Београђанину М. Л. (40), осумњиченом да је изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо Зрењанинац С. Д, решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину одређен је притвор до 30 дана.
Њему је, према наводима зрењанинског Вишег јавног тужилаштва, притвор одређен због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и да ће у кратком периоду поновити кривично дело. Тужилаштво је на ово судско решење изјавило жалбу, будући да сматра да постоје и околности које указују на опасност од бекства осумњиченог.
Београђанину М. Л, иначе, на терет се ставља кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Наредбом о спровођењу истраге осумњичени се терети да је 16. августа, у вечерњим сатима, на државном путу И Б реда број 13, крећући се аутомобилом из правца Стајићева према Ченти, изазвао саобраћајну несрећу у којој је смртно страдао Зрењанинац С. Д.
Основано се сумња да он, управљајући аутомобилом марке “пежо”, у стању алкохолисаности и под дејством опојне дроге, није прилагодио брзину кретања возила условима пута. Услед тога је, доласком до кривине улево, прешао возилом у супротну коловозну траку и налетео на путничко возило марке “фиат”. Од силине удара оба возила су се запалила, те је сапутник у аутомобилу “фиат” С. Д. преминуо на лицу места, док су С. Л, Н. С. и Н. М. задобили тешке телесне повреде.
“У току истраге ће се прикупити сви докази и потребни подаци како би се могла донети јавнотужилачка одлука”, саопштило је Више јавно тужилаштво у Зрењанину.