10.09.2025.
Нови Сад
МАЛОЛЕТНИЦИ У ЗРЕЊАНИНУ ЗЛОУПОТРЕБИЛИ ВИШЕ ОД 100 КАРТИЦА Потрошили невероватних 1,5 МИЛИОНА ДИНАРА у чак 380 трансакција

10.09.2025. 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Дневник
Фото: Дневник

Три млађа пунолетна лица ухапшена су у заједничкој акцији Вишег јавног тужилаштва и Полицијске управе у Зрењанину, због сумње да су, у време док су били малолетни, починили кривично дело фалсификовање и злоупотреба платних картица.

Они су, како се сумња, током 2023. и 2024. године, злоупотребили више од сто платних картица разних физичких лица, односно са њих неовлашћено обавили око 380 транскација. 

“На тај начин су прибавили противправну имовинску корист у износу који прелази 1,5 милиона динара”, саопштило је зрењанинско тужилаштво.

Осумњичени су у законском року доведени код судије за малолетнике Вишег суда у Зрењанину, коме је јавни тужилац поднео захтев за покретање припремног поступка.

Након њиховог саслушања, тужилац је предложио да им судија за малолетнике одреди притвор због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на сведоке, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

платна картица хапшење више јавно тужилаштво у зрењанину
Вести Хроника
