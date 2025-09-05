БОСАНАЦ „ПАО“ НА БОЖАЈУ Црногорски цариници у СПЕЦИЈАЛНОМ БУНКЕРУ теретног возила пронашли преко 100 кила марихуане!
ПОДГОРИЦА: На граничном прелазу Божај, између Црне Горе и Албаније, данас је ухапшен држављанин Босне и Херцеговине Е.Ч. (46) у чијем је теретном моторном возилу у специјалном бункеру пронађен 131 килограм марихуане, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Службеници Управе царина су скенирањем теретног моторног возила којим је граничној контроли приступио Е.Ч. у специјалном изграђеном бункеру на којем је било подешено електронско отварање, пронашли 114 паковања са садржајем биљне материје зелене боје за коју се сумња да је марихуана, преноси РТЦГ.
Заплењени наркотици су упућени у Форензички центар Управе полиције у Даниловграду на одговарајућа вештачења, док ће Е.Ч. уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу у законом прописаном року на даљу надлежност, због сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, наводи се у саопштењу полиције.