БРАНИЛА СЕ ЋУТАЊЕМ Саслушана мајка бебе коју је оставила поред контејнера у кеси
БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду предложило је након саслушања да се А. С. (19) осумњиченој за "Тешко убиство у покушају" своје бебе коју је оставила поред контејнера у кеси, одреди притвор.
"У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушана је А. С. (19) због постојања основа сумње да је 29. августа 2025. године на територији ГО Земун покушала да лиши живота своје дете, новорођенче женског пола", наводи се у саопштењу ВЈТ.
Осумњичена се на саслушању бранила ћутањем, односно искористила је своје законско право да не износи одбрану.
Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да А. С. одреди притвор да не би утицала на сведоке и због узнемирења јавности.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченој се на терет ставља кривично дело "Тешко убиство у покушају".
Постоје основи сумње да је А. С. 29. августа око 6 часова своје новорођенче изнела из куће у којој живи, умотала га у пелену и пешкир, потом ставила у пластичну кесу коју је завезала и оставила је поред контејнера на месту ван домета и погледа људи.
Бебу, која је рођена 9. августа у КБЦ Земун, пронашла је у петак нешто касније М. М.