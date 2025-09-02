БРУТАЛНО УБИСТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ Супруга и саучесник осумњичени да су убили и сакрили тело мушкарца (60)
М. П. (45) и П. Г. (33) који се сумњиче за убиство П. П. (60) у Старој Пазови могли би ускоро да се нађу на оптуженичкој клупи, а како је потврђено „Дневнику“ у сремскомитровачком Вишем суду, они су од хапшења у притвору који им је последњи пут продужен до 13. септембра када ће се поново одлучивати о продужењу или евентуалном укидању притвора.
Сумња се да је М. П., која је супруга убијеног мушкарца, у току ноћи између 17. и 18. јула ове године, у Старој Пазови, дрвеним држаљeм за секиру задала више удараца у пределу главе супругу П. П. (60), од којих је он преминуо на лицу места, а након тога, позвала П. Г. и заједно , у току ноћи између 18. и 19. јула, одвезли тело убијеног до пољског пута, где су га и оставили. Они су предмете на којима је било трагова крви, бацили у кукурузиште, недалеко од куће П. П. који је усмрћен.
Терете се за убиство и помагање
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици је, како су рекли за „Дневник”, 21. јула 2025. донели наредбу о спровођењу истраге и покренуло истражни поступак против осумњичене М. П. због кривичног дела тешко убиство и осумњиченог П. Г. због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Сужбе за сузбијање криминала, Управе за технику и ПУ Сремска Митровица, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Сремској Митровици, интензивним радом, расветлили су убиство и ухапсили осумњичене. М. П. и П. Г. Они су у законском року саслушани пред надлежним тужиоцема, након чега има је судија за претходни поступак је, по предлогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, одредио притвор до 30 дана.
- Притвор према осумњиченој М. П. је одређен због утицаја на сведоке и због могућности узнемирења јавности, док је притвор према осумњиченом П. Г. одређен због утицаја на сведоке и могућности понављања кривичног дела будући да се ради о осуђиваном лицу – потврдили су за наш лист у Вишем суду у Сремској Митровици.