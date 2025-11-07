ДЕЧАК ПРОНАЂЕН БЕЗ ОДЕЋЕ НАСРЕД УЛИЦЕ, НЕЗАПАМЋЕНО ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У БЕОГРАДУ! Опљачкала га група вршњака, тукли га и отели му гардеробу
Људи су дете само у доњем вешу нашли код играонице и одмах позвали полицију и Хитну помоћ.
Дечак (14) примљен је јуче у Дечију болницу у Тиршовој улици у Београду због повреда на телу које су му задали вршњаци.
Како се сазнаје, у питању су лаке повреде попут огреботина.
Незванично, њега је група од неколико дечака синоћ око 20 сати опљачкала и скунула му сву гардеробу.
Како се сазнаје, након указане лекарске помоћи он је, у пратњи оца, пуштен на кућно лечење.
Незванично, дечак је изјавио да га је напала група дечака и да су га тукли, а затим му узели мобилини и са њега скинули све ствари.
О случају је обавештено и надлежно тужилаштвао, а полиција ће испитати све детаље тврдње малишана.
Инцидент се догодио синоћ у Улици Краљице Марије.