ДЕЧАК ПРОНАЂЕН БЕЗ ОДЕЋЕ НАСРЕД УЛИЦЕ, НЕЗАПАМЋЕНО ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У БЕОГРАДУ! Опљачкала га група вршњака, тукли га и отели му гардеробу

07.11.2025. 09:16 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Телеграф
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Људи су дете само у доњем вешу нашли код играонице и одмах позвали полицију и Хитну помоћ.

Дечак (14) примљен је јуче у Дечију болницу у Тиршовој улици у Београду због повреда на телу које су му задали вршњаци.

Како се сазнаје, у питању су лаке повреде попут огреботина.

Незванично, њега је група од неколико дечака синоћ око 20 сати опљачкала и скунула му сву гардеробу.

Људи су дете само у доњем вешу нашли код играонице и одмах позвали полицију и Хитну помоћ.

Како се сазнаје, након указане лекарске помоћи он је, у пратњи оца, пуштен на кућно лечење.

Незванично, дечак је изјавио да га је напала група дечака и да су га тукли, а затим му узели мобилини и са њега скинули све ствари.

О случају је обавештено и надлежно тужилаштвао, а полиција ће испитати све детаље тврдње малишана.

Инцидент се догодио синоћ у Улици Краљице Марије.

 

Курир/Телеграф

вршњачко насиље Вршњачко насиље београд Београд
Вести Хроника
