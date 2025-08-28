Језиви детаљи трагедије
ДЕВОЈКА У ЗЕМУНУ СТРАДАЛА ЗБОГ ЖЕНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕТРЧАВАЛА ПУТ Возач покушао да избегне жену, па ”покосио” девојчицу
Језива незгода догодила се данас у Земуну када је возач аутобуса број 18 усмртио девојчицу (15).
Према речима сведока, улицу је претрчавала жена, а возач аутобуса је покушао да је избегне, па је фактички прешао на тротоар где је ударио дете.
Девојчицу су морали испод аутобуса да извуку тело девојчице. Хитна помоћ могла је само да констаује смрт.
Након ове незгоде дошло је до нове у којој су учествовала три аутомобила.
Како пише Телеграф, на месту где се догодила трагедија нема особе која не плаче. Тело детета налази се на улици док траје увиђај.
Аутобус је једним делом ван пута, а од силине ударца "закуцао" се у зид.
- Било је језиво. Људи су вриштали. Говорили да је дете под аутобусом. Ватрогасци су брзо дошли, али дете је већ било мртво. Након те незгоде догодила се још једна са три аутомобила- кажу сведоци.