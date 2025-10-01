ДИРЕКТОР ИЗБЕГАО ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА Ухапшен осумњичени да је оштетио буџет Србије за скоро 200 милиона динара
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су М. П. (56), због сумње да је као директор провредног друштва утајио порез и оштетио буџет Србије за више од 196 милиона динара.
Он је осумњичен за извршење кривичних дела пореска утаја и фалсификовање службене исправе, саопштио је МУП.
М. П. је осумњичен да је, као директор привредног друштва, у намери да избегне плаћање пореза на добит правних лица, у пореским пријавама за две пословне године приказао нетачне податке о висини пореских обавеза тако што је, на основу више од 500 симулованих рачуна добављача, неосновано умањио основицу за обрачун пореза на добит, јер је у билансу такве рачуне приказивао као трошкове набавке, иако такав промет није ни извршен.
Сумња се да је на овај начин буџет Републике Србије оштећен за више од 196 милиона динара.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени основном јавном тужиоцу у Смедереву.
Акцију хапшења су након вишемесечног рада, спровели припадници МУП-а, УКП, Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе у Смедереву, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом и Пореском полицијом - Одсек у Смедереву.