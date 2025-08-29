ДВЕ ГОДИНЕ ВАН ДУЖНОСТИ Полицајац осуђен на условну казну због одавања података
Апелациони суд у Београду потврдио је првостепену пресуду и правоснажно осудио полицајца Николу Ђокића на условну казну затвора од осам месеци са роком провере од три године, јер је другом осуђеном одавао поверљиве информације из система МУП-а.
Марко Цветићанин је осуђен за кривично дело подстрекивање на извршење кривичног дела из Закона о тајности података осуђен на условну казну од пола године затвора са роком провере од две године, објављено је на сајту тог суда.
Ђокићу је поред казне затвора изречена и мера забране вршења позива, делатности и дужности полицијској службеника две године.
Другостепени суд је у образложењу навео да сматра да је првостепени суд правилно ценио све доказе и одмерио изречене казне.
Ђокић је оглашен кривим јер је у систему МУП проверавао информације за које га је питао Цветићанин и преносио му.
Цветићанин је углавном тражио проверу власника аутомобила преко регистарских ознака.