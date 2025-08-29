scattered clouds
35°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДВЕ ГОДИНЕ ВАН ДУЖНОСТИ Полицајац осуђен на условну казну због одавања података

29.08.2025. 18:08 18:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Апелациони суд у Београду потврдио је првостепену пресуду и правоснажно осудио полицајца Николу Ђокића на условну казну затвора од осам месеци са роком провере од три године, јер је другом осуђеном одавао поверљиве информације из система МУП-а.

Марко Цветићанин је осуђен за кривично дело подстрекивање на извршење кривичног дела из Закона о тајности података осуђен на условну казну од пола године затвора са роком провере од две године, објављено је на сајту тог суда.

Ђокићу је поред казне затвора изречена и мера забране вршења позива, делатности и дужности полицијској службеника две године.

Другостепени суд је у образложењу навео да сматра да је првостепени суд правилно ценио све доказе и одмерио изречене казне.

Ђокић је оглашен кривим јер је у систему МУП проверавао информације за које га је питао Цветићанин и преносио му.

Цветићанин је углавном тражио проверу власника аутомобила преко регистарских ознака.

 

полиција условна казна полицајац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај