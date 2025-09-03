clear sky
(ФОТО/ВИДЕО) ЖРТВА И УБИЦА НАСМЕЈАНИ УШЛИ У ПРОДАВНИЦУ Ништа није слутило да ће доћи до трагедије, комшије тврде: "БИЛА ЈЕ ТО ЧИСТА ЛИКВИДАЦИЈА"

03.09.2025. 11:08 11:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Детелинара
Фото: Дневник

Испред једног локала на Детелинари, синоћ је дошло до окршаја у којем је убијен Д. М. (37). Полиција и даље интензивно трага за починиоцем

Према незваничним наводима Д. М. и његов убица седели су у башти кафића у улици Јанка Чмелика 20. Уследила је свађа, а потом и физички сукоб у ком је Д. М. задобио више убодних рана.

Новинари Дневника отишли су данас на лице места и установили да кафић испред којег се десио инцидент ради, а дошли су и до незваничних информација на терену.

Детелинара
Фото: Дневник

Наиме, пре избијања конфликта и убиства, жртва и осумњичени су у једном моменту били заједно у оближњој радњи и како продавци наводе за наш портал, ништа није указивало да ће доци до несретног догађаја.

Како истичу комшије, није се чула ни свађа, ни псовке, а по њиховим "теоријама", то је био чин чисте ликвидације.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

убиство детелинара
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
