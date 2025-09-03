(ФОТО/ВИДЕО) ЖРТВА И УБИЦА НАСМЕЈАНИ УШЛИ У ПРОДАВНИЦУ Ништа није слутило да ће доћи до трагедије, комшије тврде: "БИЛА ЈЕ ТО ЧИСТА ЛИКВИДАЦИЈА"
Испред једног локала на Детелинари, синоћ је дошло до окршаја у којем је убијен Д. М. (37). Полиција и даље интензивно трага за починиоцем
Према незваничним наводима Д. М. и његов убица седели су у башти кафића у улици Јанка Чмелика 20. Уследила је свађа, а потом и физички сукоб у ком је Д. М. задобио више убодних рана.
Новинари Дневника отишли су данас на лице места и установили да кафић испред којег се десио инцидент ради, а дошли су и до незваничних информација на терену.
Наиме, пре избијања конфликта и убиства, жртва и осумњичени су у једном моменту били заједно у оближњој радњи и како продавци наводе за наш портал, ништа није указивало да ће доци до несретног догађаја.
Како истичу комшије, није се чула ни свађа, ни псовке, а по њиховим "теоријама", то је био чин чисте ликвидације.