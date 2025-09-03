clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) ОВО СУ ДЕТАЉИ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ Убадању претходила свађа и ВИШЕГОДИШЊИ СУКОБ, полиција интензивно трага за овом особом

03.09.2025. 09:46 10:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
1
Фото: printscreen / Instagram / 192.rs

Д. М. (37) убијен је синоћ, нешто после 23 сата, у близини угоститељског објекта у новосадском насељу Детелинара. Убиству је протходила свађа жртве и осумњиченог, а медији наводе да сукоб два мушкарца траје годинама.

Према незваничним наводима Д. М. и његов убица седели су у башти кафића у улици Јанка Чмелика 20. Уследила је свађа, а потом и физички сукоб у ком је Д. М. задобио више убодних рана.

1
Фото: printscreen / Instagram / 192.rs

-Мушкарац рођен 1988. године задобио је повреде хладним оружјем. Лекарска екипа Звода за ургемнтну медицину интервенисала је по 1. приоритету. Констатована је смрт на лицу места - изјавио је за "Дневник" др Зоран Круљ, портпарол Завода за ургентну медицину.

Убиство епилог вишегодишњег сукоба

Д. М. је особа добро позната новосадској полицији, пише дневни лист "Блиц". Према сазнањима овог медија, жртва има позамашан досије, а наводно је припадао групи навијача фудбалског клуба Партизан.

У вези са синоћним убиством, припадници полиције интезивно трагају за Г. В. мушкарцем који је био у дугогодишњем сукобу са убијеним Д. М.

Г. В. је према писању медија, припадник супарничког табора навијача са новосадског Новог насеља.

Он је 2020. године у близини канала Дунав-Тиса-Дунав у приградском насељу Руменка, пуцао из ватреног оружја и ранио Д. М.

Г. В. је и сам рањен две године раније у близини вртића "Гуливер" на Новом насељу, али нема сазнања да иза овог рањавања стоји Д. М.

Међутим, медији доводе у везу Д. М. када је у питању бацање екслозивне направе на кућу родитеља Г. В. који је у време када је ово дело почињено био у затвору.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

детелинара
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
