03.09.2025.
Нови Сад
СВАЂА ПРЕРАСЛА У УБИСТВО Трагедија испред кафића у Новом Саду

03.09.2025. 07:16
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

Један мушкарац убијен је синоћ око 23 сата у новосадском насељу Детелинара испред једног угоститељског објекта.

Убиство се према незваничним наводима догодило испред кафића у Улици Јанка Чмелика која је тренутно затворена за саобраћај.

Убиству је наводно претходила свађа у кафићу. Убијен је мушкарац који је од раније познат полицији, а према незваничним информацијама до сукоба је дошло због нерашћишћених односа. 

(Telegraf.rs)

