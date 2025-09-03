СВАЂА ПРЕРАСЛА У УБИСТВО Трагедија испред кафића у Новом Саду
03.09.2025. 07:16 07:20
Један мушкарац убијен је синоћ око 23 сата у новосадском насељу Детелинара испред једног угоститељског објекта.
Убиство се према незваничним наводима догодило испред кафића у Улици Јанка Чмелика која је тренутно затворена за саобраћај.
Убиству је наводно претходила свађа у кафићу. Убијен је мушкарац који је од раније познат полицији, а према незваничним информацијама до сукоба је дошло због нерашћишћених односа.