ХАОС У ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ ПАЗАРУ Осумњичени дивљао после продужења притвора, полиција га једва савладала!

03.09.2025. 19:26 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
пазар
Фото: Рина

У Новом Пазару догодио се озбиљан инцидент у згради Тужилаштва када је М.М. приведен због сумње да је ометао службено лице у обављању дужности.

Након истека полицијског задржавања, спроведен је у тужилаштво где му је продужен притвор.

- Током поступка осумњичени упућивао претње полицијском службенику који га је пратио на саслушање. Приликом покушаја да му стави лисице, М.М. се опирао и пружао активан отпор - потврђено је за агенцију РИНА

У цео инцидент укључило се и друго лице, Х.С., које је телефоном снимало покушај хапшења.

- Када је полицајац покушао да га легитимише, Х.С. га је одгурнуо обема рукама у пределу груди и упутио му претње. Након тога је позвано појачање, а оба лица су приведена у Полицијску управу Нови Пазар - истиче извор.

И против Х.С. је поднета пријава због ометања службеног лица у вршењу службене дужности.

Нови Пазар инцидент тужилаштво
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
