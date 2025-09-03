ХАОС У ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ ПАЗАРУ Осумњичени дивљао после продужења притвора, полиција га једва савладала!
У Новом Пазару догодио се озбиљан инцидент у згради Тужилаштва када је М.М. приведен због сумње да је ометао службено лице у обављању дужности.
Након истека полицијског задржавања, спроведен је у тужилаштво где му је продужен притвор.
- Током поступка осумњичени упућивао претње полицијском службенику који га је пратио на саслушање. Приликом покушаја да му стави лисице, М.М. се опирао и пружао активан отпор - потврђено је за агенцију РИНА
У цео инцидент укључило се и друго лице, Х.С., које је телефоном снимало покушај хапшења.
- Када је полицајац покушао да га легитимише, Х.С. га је одгурнуо обема рукама у пределу груди и упутио му претње. Након тога је позвано појачање, а оба лица су приведена у Полицијску управу Нови Пазар - истиче извор.
И против Х.С. је поднета пријава због ометања службеног лица у вршењу службене дужности.