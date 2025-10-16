clear sky
16.10.2025.
Нови Сад
ХОРОР У СТАНУ У РАКОВИЦИ Две жене страдале у пожару

16.10.2025. 11:20
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Пожар је избио на седмом спрату зграде.

- Једна жена нађена је у једној просторији, друга у другој. Највероватније је узрок пожара неисправна инсталација. Чули смо да је у стану било као у рерни. Кухиња је цела изгорела - кажу сведоци. 

На терену је екипа Хитне помоћи и полиција, а обавештено је и надлежно тужилаштво. 

Незванично, примљена је дојава у 9.53 часова да у Улици Стевана Луковића број 16 у Раковици на седмом спрату гори стан.

На месту се налазе два навална возила и две аутоцистерне, хидраулична зглобна платформа и командно возило. 

- Чуо сам да су две особе страдале. Ватрогасци су овде већ сат времена. Не знамо ко је у стану - каже један од станара.

Незванично, једној жени је позлило када је чула да има страдалих и да је међу њима сестра.

Према нашим информација, страдале су В. С. (83) и С. С. (53). 

Према последњим информацијама пожар је локализован. 

(Telegraf.rs)

пожар пожар у згради раковица
Вести Хроника
