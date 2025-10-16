ХОРОР У СТАНУ У РАКОВИЦИ Две жене страдале у пожару
Пожар је избио на седмом спрату зграде.
- Једна жена нађена је у једној просторији, друга у другој. Највероватније је узрок пожара неисправна инсталација. Чули смо да је у стану било као у рерни. Кухиња је цела изгорела - кажу сведоци.
На терену је екипа Хитне помоћи и полиција, а обавештено је и надлежно тужилаштво.
Незванично, примљена је дојава у 9.53 часова да у Улици Стевана Луковића број 16 у Раковици на седмом спрату гори стан.
На месту се налазе два навална возила и две аутоцистерне, хидраулична зглобна платформа и командно возило.
- Чуо сам да су две особе страдале. Ватрогасци су овде већ сат времена. Не знамо ко је у стану - каже један од станара.
Незванично, једној жени је позлило када је чула да има страдалих и да је међу њима сестра.
Према нашим информација, страдале су В. С. (83) и С. С. (53).
Према последњим информацијама пожар је локализован.