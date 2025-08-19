ИМА ПОВРЕЂЕНИХ Судар више возила код Лознице САОБРАЋАЈ УСПОРЕН (ФОТО)
На Шабачком путу у Лозници дошло је до жестоког судара у којем има повређених особа.
У удесу је учествовало више возила на којима је причињена већа материјална штета, а од силине ударца једном је уништена цела предња страна, док је на белом аутомобилу уништена сувозачева страна и шофершајбна.
Срча је расута по путу, али за сада није познато како је дошло до удеса.
Полиција и хитна помоћ су на лицу места.
Саобраћај је успорен.
