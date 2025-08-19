few clouds
ИМА ПОВРЕЂЕНИХ Судар више возила код Лознице САОБРАЋАЈ УСПОРЕН (ФОТО)

19.08.2025. 17:32
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

На Шабачком путу у Лозници дошло је до жестоког судара у којем има повређених особа.

У удесу је учествовало више возила на којима је причињена већа материјална штета, а од силине ударца једном је уништена цела предња страна, док је на белом аутомобилу уништена сувозачева страна и шофершајбна.

Срча је расута по путу, али за сада није познато како је дошло до удеса.

Полиција и хитна помоћ су на лицу места.

Саобраћај је успорен.

(Telegraf.rs)

 

удес повређени лозница
