ИСТЕКЛА МЕРА ЗАДРЖАВАЊА Ослобођен Србин који је у петак ухапшен у Косовској Митровици
Србин који је у петак, због наводних претњи, ухапшен на шеталишту у северном делу Косовске Митровице током одржавања фестивала “Mitrovica International Jazz Days”, који су организовали Албанци из јужног дела града, пуштен је данас на слободу након што му је истекла мера задржавања до 48 сати.
Случај против њега водиће се у редовној процедури, навели су из такозване косовске полиције.
Тзв. косовска полиција привела је у петак поподне у северном делу Косовске Митровице двојицу мушкараца српске националности од којих је један ослобођен након што му је изречена новчана казна због наводног вербалног напада, док је другом по налогу тужиоца одређен притвор због наводних претњи.
Срби су бојкотовали џез фестивал који су у северном делу Косовске Митровице организовали Албанци из јужног дела града, а председник општине Северна Митровица Ерден Атић, изабран на изборима на којима Срби нису учествовали, дочекан је уз негодовање и звиждуке.
Џез фестивал “Mitrovica International Jazz Days” до сада је организован у јужном делу Косовске Митровице, а ове године први пут је једна бина постављена и у северном делу града, у непосредној близини Споменика кнезу Лазару, без консултовања српске заједнице.