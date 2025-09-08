clear sky
ИЗАШАО ЈЕ ИЗ КУЋЕ И НЕСТАО,  А ОНДА СУ УСЛЕДИЛА НАЈГОРЕ ВЕСТИ Родитељима несталог Саше речено да њихов син није жив

08.09.2025. 17:06 17:13
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
нестао
Фото: Друштвене мреже

Околности смрти тренутно нису познате.

Медији су убрзо објавили информације о нестанку, које су се брзо прошириле друштвеним мрежама.

Саша Анђелковић (42), који је нестао је у петак, 29. августа када је изашао из своје куће у Пожаревцу, пронађен је мртав.

Подсетимо, нестанак је пријављен у уторак, 2. септембра, када су родитељи ушли у његов део куће и ту затекли документа и мобилни телефон на столу.

Тада су алармирани и медији који су одмах објавили вест о нестанку, а иста се проширила и друштвеним мрежама.

Нестао нестао младић потрага
Вести Хроника
