ИЗАШАО ЈЕ ИЗ КУЋЕ И НЕСТАО, А ОНДА СУ УСЛЕДИЛА НАЈГОРЕ ВЕСТИ Родитељима несталог Саше речено да њихов син није жив
08.09.2025. 17:06 17:13
Околности смрти тренутно нису познате.
Медији су убрзо објавили информације о нестанку, које су се брзо прошириле друштвеним мрежама.
Саша Анђелковић (42), који је нестао је у петак, 29. августа када је изашао из своје куће у Пожаревцу, пронађен је мртав.
Подсетимо, нестанак је пријављен у уторак, 2. септембра, када су родитељи ушли у његов део куће и ту затекли документа и мобилни телефон на столу.
