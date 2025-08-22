clear sky
ЈЕДАН УКРАО МОБИЛНИ И НОВЧАНИК, ДРУГИ ТРИ КОРПЕ СЛАДОЛЕДА Лисице за двојицу крадљиваца

22.08.2025. 21:29 21:37
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

БЕОГРАД: Трећи основни суд у Београду, на предлог Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, одредио је данас притворе у трајању до 30 дана С. Ј. (29) и Б. Р. (43) због постојања основане сумње да су извршили кривична дела Крађа.

Како се наводи у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва, окривљеном С. Ј. се ставља на терет да је дана 06.08.2025. године од оштећене Д. М. одузео мобилни телефон, након чега је од оштећене Т. Г. одузео новчаник у којем се налазио новац у износ од 100 евра.

На те наводе кривичне пријаве С. Ј. није желео да се изјашњава.

Окривљеном Б.Р. се ставља на терет да је из продавнице која је власништво оштећене С. С. дана 08.08.2025. године одузео три корпе сладоледа у вредности од 37.000,00 динара, а те наводе  окривљени је у потпуности признао на саслушању у тужилаштву.

С. Ј. и Б. Р. лишени су слободе од стране полицијских службеника ПС Земун, а решење о притвору донето је пошто су постојале околности које указују на опасност од бекства и да ће боравком на слободи поновити кривична дела.

