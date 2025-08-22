КОРИСТИЛИ БИБЕР СПРЕЈ И ОРУЖЈЕ Напали девојку (20) и одузели јој девизе и кључеве од кола па ухапшени
22.08.2025. 13:49 13:51
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, као и Првим основним јавним тужилаштвом у Београду ухапсили су Х. М. (2003), В. Т. (2003) и А. Д. (2005) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело разбојништво.
Они се сумњиче да су 14. августа ове године, у стану у Улици краља Милутина, употребом бибер спреја и физичке снаге, као и претњом пиштољем, од оштећене двадесетогодишњакиње одузели 1.600 евра и кључеве од аутомобила, истакли су у МУП-у Србије.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведени у надлежно тужилаштво.