overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОРИСТИЛИ БИБЕР СПРЕЈ И ОРУЖЈЕ Напали девојку (20) и одузели јој девизе и кључеве од кола па ухапшени

22.08.2025. 13:49 13:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, као и Првим основним јавним тужилаштвом у Београду ухапсили су Х. М. (2003), В. Т. (2003) и А. Д. (2005) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело разбојништво.

Они се сумњиче да су 14. августа ове године, у стану у Улици краља Милутина, употребом бибер спреја и физичке снаге, као и претњом пиштољем, од оштећене двадесетогодишњакиње одузели 1.600 евра и кључеве од аутомобила, истакли су у МУП-у Србије. 

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведени у надлежно тужилаштво.

напад пљачка бибер спреј оружје
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај