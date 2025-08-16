broken clouds
ЈЕДНА ЖЕНА МРТВА, ДРУГА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА Трагичан епилог саобраћајке У ЕЧКИ

16.08.2025. 23:20 23:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Вечерас се у Ечки догодила саобраћајна несрећа, у којој је једна особа страдала.

Према сазнањима Инстаграм странице "192_рс", до несреће је дошло у Улици маршала Тита када је аутомобил ударио две жене на бициклу.

Од задобијених повреда једна жена је погинула, а друга тешко повређена. Несрећа се догодила око 20:30 часова.

Даља истрага ће утврдиити све околности које су довеле до ове несреће.

саобраћајна несрећа бициклиста погинула жена
Вести Хроника
