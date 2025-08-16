ЈЕДНА ЖЕНА МРТВА, ДРУГА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА Трагичан епилог саобраћајке У ЕЧКИ
16.08.2025. 23:20 23:31
Вечерас се у Ечки догодила саобраћајна несрећа, у којој је једна особа страдала.
Према сазнањима Инстаграм странице "192_рс", до несреће је дошло у Улици маршала Тита када је аутомобил ударио две жене на бициклу.
Од задобијених повреда једна жена је погинула, а друга тешко повређена. Несрећа се догодила око 20:30 часова.
Даља истрага ће утврдиити све околности које су довеле до ове несреће.