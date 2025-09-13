broken clouds
28°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОМШИЈЕ ПОТРЧАЛЕ НАПОЉЕ НАКОН ЈЕЗИВОГ ЗВУКА У судару аутомобила, један завршио наглавачке

13.09.2025. 18:26 18:33
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
судар
Фото: РИНА

Током поподневних сати у чачанској Улици радних бригада дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два путничка возила.

За сада нема информација да ли у овом удесу има теже повређених лица.

Све се десило на једној од раскрсница, чули смо јак удар. Када смо изашли напоље, видели смо да су оба аутомобила поприлично оштећена. Једно возило је од силине удара завршило преврнуто на крову. На другом су се активирали ваздушни јастуци каже за РИНУ један од становника улице у којој је дошло до незгоде.

Даљом истрагом биће утврђен тачан узрок ове незгоде.

судар
Фото: РИНА
судар аутомобила Чачак преврнут аутомобил
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај