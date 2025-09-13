КОМШИЈЕ ПОТРЧАЛЕ НАПОЉЕ НАКОН ЈЕЗИВОГ ЗВУКА У судару аутомобила, један завршио наглавачке
Током поподневних сати у чачанској Улици радних бригада дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два путничка возила.
За сада нема информација да ли у овом удесу има теже повређених лица.
– Све се десило на једној од раскрсница, чули смо јак удар. Када смо изашли напоље, видели смо да су оба аутомобила поприлично оштећена. Једно возило је од силине удара завршило преврнуто на крову. На другом су се активирали ваздушни јастуци – каже за РИНУ један од становника улице у којој је дошло до незгоде.
Даљом истрагом биће утврђен тачан узрок ове незгоде.