У КРИТИЧНОМ СТАЊУ МЛАДИЋ ИЗБОДЕН НА БЕОГРАДСКОМ ВРАЧАРУ Друг му подлегао повредама, полиција у акцији „Вихор“, потрага за нападачима још увек траје
Младић М.Р. (23) избоден је ножем у току ноћи суботе на недељу 31. августа на Врачару у Београду и он се према сазнањима "Телеграфа" и даље налази у тешком стању. Са њим је био избоден и младић В.С. (23) који је подлегао повредама.
Он се налази у Ургентном центру у шок Б соби. Младић В.С, који је подлегао повредама, имао је више рана у пределу груди и стомака.
Више јавно тужилаштво у Београду наложило је обдукцију тела. Полиција је расписала акцију "Вихор 3" и траје још увек потрага за нападачима.
"Све се одиграло јако брзо, изгледало је застрашујуће. Они су пузали по асфалту, много су крварили. Нападачи су одмах побегли и оставили их да леже, да искрваре. Чула сам да је јутрос дошла мајка од дечака који је рањен како би узела његове личне ствари које су остале у локалу где је избио инцидент. Сви су јако узнемирени, момци који радили ноћас су ван себе. Полиција је затворила улицу и испитивала сведоке све до 7 јутрос", испричала је раније комшиница из околних зграда.