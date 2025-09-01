clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У КРИТИЧНОМ СТАЊУ МЛАДИЋ ИЗБОДЕН НА БЕОГРАДСКОМ ВРАЧАРУ Друг му подлегао повредама, полиција у акцији „Вихор“, потрага за нападачима још увек траје

01.09.2025. 18:10 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
(МОНДО, Телеграф)
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Младић М.Р. (23) избоден је ножем у току ноћи суботе на недељу 31. августа на Врачару у Београду и он се према сазнањима "Телеграфа" и даље налази у тешком стању. Са њим је био избоден и младић В.С. (23) који је подлегао повредама.

Он се налази у Ургентном центру у шок Б соби. Младић В.С, који је подлегао повредама, имао је више рана у пределу груди и стомака.

Више јавно тужилаштво у Београду наложило је обдукцију тела. Полиција је расписала акцију "Вихор 3" и траје још увек потрага за нападачима.

"Све се одиграло јако брзо, изгледало је застрашујуће. Они су пузали по асфалту, много су крварили. Нападачи су одмах побегли и оставили их да леже, да искрваре. Чула сам да је јутрос дошла мајка од дечака који је рањен како би узела његове личне ствари које су остале у локалу где је избио инцидент. Сви су јако узнемирени, момци који радили ноћас су ван себе. Полиција је затворила улицу и испитивала сведоке све до 7 јутрос", испричала је раније комшиница из околних зграда.

 

 

избоден критично стање врачар
Извор:
(МОНДО, Телеграф)
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај