Мала Николија из Силбаша изгубила битку упркос херојској борби и подршци заједнице

26.08.2025. 10:43 12:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Бачкапаланкавести
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Иако су многи срцем стали уз њу, мала Николија из Силбаша изгубила је своју храбру борбу.

У раним јутарњим часовима у уторак, 26. августа, преминула је осмомесечна Николија Козарев из Силбаша. Она се борила са тешким Едвардсовим синдромом (тризомија 18), ретким хромозомским поремећајем.

Упркос великој подршци заједнице и бројним хуманитарним акцијама, овај мали анђео није успео да победи тешку болест. Сахрана ће се одржати у среду, 27. августа, у Силбашу, док је хуманитарни концерт планиран за 31. август у дворишту Музеја града отказан због ове тужне вести.

Николија се храбро борила са озбиљним здравственим изазовима које доноси Едвардсов синдром, укључујући оштећења органа, заостајање у развоју и кратак животни век. Њена мајка Бранка и отац Гавро, који имају још троје деце, неуморно су се борили за њу, проводећи дане у болници и припремајући се за сложену кућну негу.

Због слабог имунитета, Николија је била изузетно осетљива на инфекције, што је захтевало стални медицински надзор, високе хигијенске стандарде и непрекидну употребу медицинских средстава.

Заједнице Силбаша и Бачке Паланке показале су огромно срце, организујући бројне акције прикупљања средстава за Николијино лечење и пружајући несебичну подршку породици у овој тешкој борби.

силбаш бачка паланка
Вести Хроника
