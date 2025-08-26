Мала Николија из Силбаша изгубила битку упркос херојској борби и подршци заједнице
Иако су многи срцем стали уз њу, мала Николија из Силбаша изгубила је своју храбру борбу.
У раним јутарњим часовима у уторак, 26. августа, преминула је осмомесечна Николија Козарев из Силбаша. Она се борила са тешким Едвардсовим синдромом (тризомија 18), ретким хромозомским поремећајем.
Упркос великој подршци заједнице и бројним хуманитарним акцијама, овај мали анђео није успео да победи тешку болест. Сахрана ће се одржати у среду, 27. августа, у Силбашу, док је хуманитарни концерт планиран за 31. август у дворишту Музеја града отказан због ове тужне вести.
Николија се храбро борила са озбиљним здравственим изазовима које доноси Едвардсов синдром, укључујући оштећења органа, заостајање у развоју и кратак животни век. Њена мајка Бранка и отац Гавро, који имају још троје деце, неуморно су се борили за њу, проводећи дане у болници и припремајући се за сложену кућну негу.
Због слабог имунитета, Николија је била изузетно осетљива на инфекције, што је захтевало стални медицински надзор, високе хигијенске стандарде и непрекидну употребу медицинских средстава.
Заједнице Силбаша и Бачке Паланке показале су огромно срце, организујући бројне акције прикупљања средстава за Николијино лечење и пружајући несебичну подршку породици у овој тешкој борби.