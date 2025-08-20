МЛАДИЋУ ИЗ ЕЧКЕ ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Аутом усмртио бициклисткињу па побегао, при том био и пијан и дрогиран
Судија за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину, на предлог Вишег јавног тужилаштва, одредио је притвор до 30 дана М. К. П. (27) из Ечке, који је осумњичен да је починио кривична дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
Њему је притвор одређен по свим предложеним основама, односно због опасности од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
Осумњичени је претходно саслушан у зрењанинском тужилаштву, а наредбом о спровођењу истраге на терет му се ставља да је изазвао саобраћајну несрећу у којој је једна особа погинула, а друга тешко повређена.
Како наводе у тужилаштву, М. К. П. је у суботу, у вечерњим сатима, у Ечки, управљао аутомобилом док је био у стању тешке алкохолисаности и под дејством психоактивне супстанце. Такође, није прилагодио брзину кретања возила условима пута, нити је држао довољну удаљеност приликом претицања.
Услед тога је налетео на две бициклисткиње које су се кретале уз десну ивицу коловоза, те их је оборио на земљу. Том приликом, Ј. Ц. је од задобијених повреда преминула на лицу места, док је С. С. задобила тешке телесне повреде.
Након тога, осумњичени је напустио лице места и оставио оборене бициклисткиње без помоћи.
У Вишем јавном тужилаштву наводе да је за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја запрећена казна од две до 12 година затвора, а да је кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди кажњиво затвором до три године.
“У току истраге ће се прикупити сви докази и потребни подаци како би се могла донети јавнотужилачка одлука”, додају у зрењанинском тужилаштву.