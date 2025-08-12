НА МАГИСТРАЛИ КОД ШАПЦА СВИ ЗИНУЛИ У ЧУДУ Само један погрешан потез и оде шлепер у канал!
Возачи који су се данас кретали магистралом кроз Дебрц, код Шапца, сведочили су призору који ће дуго памтити.
Насред пута – шлепер са приколицом, опасно нагнут на једну страну, као да сваког тренутка прети да се сурва.
Није било речи о филмском сету или вештом каскадеру. Ово је била стварност, и то она која леди крв у жилама. Половина приколице остала је на коловозу, док се друга лагано спуштала ка банкини, као да је одлучила да остатак пута проведе у полулежећем положају.
Један погрешан покрет, и терет тежак најмање десет тона могао је да се преврне, изазивајући катастрофу несагледивих размера.
Како возач није приметио шта се дешава, остаје мистерија.
„Па мислиш да не зна шта и како вози? Него је претурио на киповању и сад је тера тако до фирме шта ће друго...”, „Сипао ракију у резервоар па је лошији са гравитацијом”, „Ко је луђи овде, овај што вози или овај што снима”, само су неки од коментара.