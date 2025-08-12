clear sky
НА МАГИСТРАЛИ КОД ШАПЦА СВИ ЗИНУЛИ У ЧУДУ Само један погрешан потез и оде шлепер у канал!

12.08.2025. 13:12 13:20
Возачи који су се данас кретали магистралом кроз Дебрц, код Шапца, сведочили су призору који ће дуго памтити.

Насред пута – шлепер са приколицом, опасно нагнут на једну страну, као да сваког тренутка прети да се сурва.

Није било речи о филмском сету или вештом каскадеру. Ово је била стварност, и то она која леди крв у жилама. Половина приколице остала је на коловозу, док се друга лагано спуштала ка банкини, као да је одлучила да остатак пута проведе у полулежећем положају.

Један погрешан покрет, и терет тежак најмање десет тона могао је да се преврне, изазивајући катастрофу несагледивих размера.

Како возач није приметио шта се дешава, остаје мистерија.

„Па мислиш да не зна шта и како вози? Него је претурио на киповању и сад је тера тако до фирме шта ће друго...", „Сипао ракију у резервоар па је лошији са гравитацијом", „Ко је луђи овде, овај што вози или овај што снима", само су неки од коментара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

