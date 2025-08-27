broken clouds
27.08.2025.
Нови Сад
НА НЕПРИЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ ПОЧИНИО КРИВИЧНО ДЕЛО Ухапшен осумњичени за напад на полицијске службенике испред Филозофског факултета

27.08.2025. 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. С. (2002) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Како се сумња, он је, синоћ, на непријављеном јавном окупљању испред Филозофског факултета, насрнуо на припаднике интервентне јединице полиције, одгуривао их и ударао песницама.

Осумњиченом је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

Полицијска управа у Новом Саду наставља рад на идентификацији и проналаску осталих лица која су, синоћ, испред Филозофског факултета, учествовала у нападу на полицијске службенике.

кривично дело напад полицијски службеник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
Вести Хроника
