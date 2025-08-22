broken clouds
НАПАО И ИЗБО МУШКАРЦА У УЖИЦУ Ухапшен један осумњичени, за тројицом се још трага

22.08.2025. 17:02 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

УЖИЦЕ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Ужицу ухапсили су П. М. (25) из Ужица, због сумње да је са још тројицом мушкараца, за којима полиција трага, физички напао и ножем ранио 36-годишњег мушкарца.

Они су осумњичени за извршење кривичних дела насилничко понашање и тешка телесна повреда, саопштено је из Полицијске управе у Ужицу.

Он и још тројица мушкараца, за којима полиција интензивно трага, сумњиче се да су 15. августа 2025. године, у Ужицу, физички напали и оштрим предметом задали више убода 36-годишњем мушкарцу. 

Мушкарац је задобио тешке телесне повреде и помоћ му је указана у Општој болници у Ужицу.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Ужицу, П. М. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

ужице
Вести Хроника
