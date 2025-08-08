НАСТАВАК СУЂЕЊА БИВШЕМ ДИРЕКТОРУ "CITY TRAVEL-a" 2. ОКТОБРА Оптужен да је оштетио 50 људи из Новог Сада и околине
Наставак суђења Г. П. (50), који је био одговорно лице Агенције за туристичко посредовање „City travel”, због продуженог кривичног дела преваре, заказан је за 2. октобар, сазнаје „Дневник”.
У досадашњем поступку, у својству сведока, испитано је више од 20 оштећених, а на наредном главном претресу требало би, како је за наш лист речено у новосадском Основном суду, да буде саслушано пет сведока.
Окривљени Г. П. је лишен слободе 10. августа 2023. године због сумње да је узимао новац за туристичка путовања, али да није резервисао нити тим новцем уплатио аранжмане код овлашћених агенција. Он, наводно, није вратио новац грађанима чија путовања нису реализована и на тај начин је противправно присвојио, према незваничним подацима више од 1.500.000 динара. Помиње се да је оштетио око 50 људи из Новог Сада и околних места.
Укинута мера забране напуштања стана
Решењем Основног суда у Новом Саду, од 4. јула, према окривљеном Г. П. је укинута мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора која му је у више наврата продужавана.
Да нема ништа од њихових аранжмана, оштећени су сазнали 5. августа 2023. године, када су примили СМС поруку у којој се наводи да неће моћи да отпутују на уплаћени одмор због затварања агенције.
- Одмах по пријему више поднесака и кривичних пријава поднетих од стране више грађана, у којима се указивало да су оштећени од стране туристичке агенције „City travel”, Основно јавно тужилаштво је, у сарадњи са Полицијском управом у Новом Саду, на основу досад утврђених чињеница и околности, те прикупљених доказа, наложило да се осумњичени Г. П. лиши слободе и задржи у трајању од 48 часова ради саслушања, због основане сумње да је извршио продужено кривично дело - рекли су након хапшења у новосадском Основном јавном тужилаштву за наш лист.
Г. П. је на саслушању, како „Дневник” сазнаје, изјавио да му није била намера никога да превари и да са ни са једним клијентом није закључио уговор са намером да узме новац, а да не оду на путовање. Он не оспорава да је дошло до проблема са реализацијом путовања, али оспорава да је имао умишљај и да је намеравао да превари туристе.