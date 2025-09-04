НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ОПРАШТАЈУ СЕ ОД ЖРТВЕ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ "Анђели нек те чувају пали брате"
Навијачи и сипатизери клуба из Хумске опраштају се на друштвеним мрежама од Д. М. (37) који је убијен након свађе и сукоба у улици Јанка Чмелика у новосадском насељу Детелинара.
Д. М. је задобио више убодних рана нанетих хладним оружјем, а лекари су на лицу места само могли да констатују смрт младића.
Убиство Д. М. догодило се 2. септембра нешто после 23 сата, а овом чину претходила је свађа која је прерасла у физички обрачун.
Према речима очевидаца ништа није слутило да ће се овако нешто догодити. Жртва и осумњичени Г. В. седели су претходно у башти обижњег кафића.
Како "Дневник" названично сазнаје, они су претходно били у продавници, а према њиховом понашању нико није могао ни да замисли да ће, у наредних сат времена, један од двојице мушкараца убити другог.
"Почивај у миру ратниче"
Последњи поздрави навијача и симпатизера Партизана преплавили су друштвене мреже.
"Трибина ти је захвална за све године верне... Почивај у миру, ратниче", "Живиш брате", "Анђели нека те чувају, пали брате", "Правиш своју трибину, горе негде и чекај нас, долазимо и ми", "Последњи поздрав Деки", "Кад будемо певали песму нашу, ти си с нама, брате", "Певамо твоје име, сви у глас, сву у глас..." - смао су неке од порука упућене Д. М.
Сукоб трајао годинама
Д. М. и осумњичени Г. В. били су у вишегодишњем сукону. Обојица су добро познати новосадској полицији, а према писању медија припадају супарничким навијачким таборима.
Први познати окршај зртве и осумњиченог забележен је пре пет година, када је у приградском насељу Руменка Г. В. запуцао из ватреног оружја ранивши Д. М.
Г. В. је и сам био мета сличкон напада 2018. на Новом насељу, али медији не доводе Д. М. у везу са овим случајем.
Сукоб двојице навијача наставио се у наредним годинама, када је на родитељку кућу Г. В. бачена експлозивна направа. Г. В. је у тренутку инцидента био у затвору на отслужеју казне, а дневни листови су тада пислаи да је Д. М. осумњичен за овај чин.