НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ОПРАШТАЈУ СЕ ОД ЖРТВЕ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ "Анђели нек те чувају пали брате"

04.09.2025. 09:42
Дневник
Дневник
Printscreen Družtvene mreže
Фото: Printscreen Družtvene mreže

Навијачи и сипатизери клуба из Хумске опраштају се на друштвеним мрежама од Д. М. (37) који је убијен након свађе и сукоба у улици Јанка Чмелика у новосадском насељу Детелинара.

Д. М. је задобио више убодних рана нанетих хладним оружјем, а лекари су на лицу места само могли да констатују смрт младића.

Убиство Д. М. догодило се 2. септембра нешто после 23 сата, а овом чину претходила је свађа која је прерасла у физички обрачун.

Према речима очевидаца ништа није слутило да ће се овако нешто догодити. Жртва и осумњичени Г. В. седели су претходно у башти обижњег кафића.

Како "Дневник" названично сазнаје, они су претходно били у продавници, а према њиховом понашању нико није могао ни да замисли да ће, у наредних сат времена, један од двојице мушкараца убити другог.

"Почивај у миру ратниче"

Последњи поздрави навијача и симпатизера Партизана преплавили су друштвене мреже.

"Трибина ти је захвална за све године верне... Почивај у миру, ратниче", "Живиш брате", "Анђели нека те чувају, пали брате", "Правиш своју трибину, горе негде и чекај нас, долазимо и ми", "Последњи поздрав Деки", "Кад будемо певали песму нашу, ти си с нама, брате", "Певамо твоје име, сви у глас, сву у глас..." - смао су неке од порука упућене Д. М.

Сукоб трајао годинама

Д. М. и осумњичени Г. В. били су у вишегодишњем сукону. Обојица су добро познати новосадској полицији, а према писању медија припадају супарничким навијачким таборима.

Први познати окршај зртве и осумњиченог забележен је пре пет година, када је у приградском насељу Руменка Г. В. запуцао из ватреног оружја ранивши Д. М.

Г. В. је и сам био мета сличкон напада 2018. на Новом насељу, али медији не доводе Д. М. у везу са овим случајем.

Сукоб двојице навијача наставио се у наредним годинама, када је на родитељку кућу Г. В. бачена експлозивна направа. Г. В. је у тренутку инцидента био у затвору на отслужеју казне, а дневни листови су тада пислаи да је Д. М. осумњичен за овај чин.

 

 

Дневник
Дневник
