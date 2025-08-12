УХАПШЕН ЈОШ ЈЕДАН НОВОСАЂАНИН ЗБОГ ПРЕВАРЕ ОД ПРЕКО 7 МИЛИОНА ДИНАРА: Добили новац за пројекте које нису спровели
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је 12. августа 2025. године, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције, ухапшен осумњичени А. Б. због основане сумње да је заједно са осумњиченим Ђ. С. извршио продужено кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица по члану 227 Кривичног законика.
Подсетимо, осумњичени Ђ. С. задржан је 8. августа 2025. године, а Виши суд у Новом Саду одбио је предлог за да му се одреди притвор. На ову одлуку Више јавно тужилаштво у Новом Саду поднело је жалбу.
У истражном поступку, како је саопштило Тужилаштво, до сада је утврђено да су удружења грађана „Нове технологије“ и „Корак у добром правцу“, у којима је А. Б. један од оснивача, добила од Града Новог Сада 7.060.000 динара за реализацију 12 пројеката. Међутим, активности на тим пројектима нису спроведене, а сав новац је утрошен на дизајн и штампу логоа, брошура, каталога и флајера.
А. Б. и Ђ. С., као одговорна лица удружења, достављали су лажне извештаје о трошковима и активностима које никада нису реализоване, као што су предавања, радионице и мултимедијалне изложбе, чиме су Граду Новом Саду нанели имовинску штету у износу од 7.060.000 динара.
Осумњиченом А. Б. је, уз одобрење Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведен и саслушан у тужилаштву у складу са законом.