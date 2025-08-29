НОВОСАЂАНКИ ИЗГОРЕО АУТОМОБИЛ, ПАЛА ПЕТОРКА ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Полили возило па га запалили, ово су детаљи
29.08.2025. 07:28 07:43
Пет особа лишено је слободе због основане сумње да су 5. августа у Новом Саду изазвали пожар на возилу једне Новосађанке.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили петорицу осумњичених са подручја Бачке Паланке.
Како се сумња, они су, 5. августа, у улици Васе Остојића у Новом Саду, изазвали пожар на аутомобилу једне Новосађанке, тако што су га полили запаљивом течношћу.
Полиција је, оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњичене.
Њима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.