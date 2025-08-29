clear sky
20°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОСАЂАНКИ ИЗГОРЕО АУТОМОБИЛ, ПАЛА ПЕТОРКА ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Полили возило па га запалили, ово су детаљи

29.08.2025. 07:28 07:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Србија Данас
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Пет особа лишено је слободе због основане сумње да су 5. августа у Новом Саду изазвали пожар на возилу једне Новосађанке.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили петорицу осумњичених са подручја Бачке Паланке.

Како се сумња, они су, 5. августа, у улици Васе Остојића у Новом Саду, изазвали пожар на аутомобилу једне Новосађанке, тако што су га полили запаљивом течношћу.

Полиција је, оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњичене.

Њима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

Србија Данас

запаљени аутомобили Нови Сад бачка паланка
Извор:
Дневник, Србија Данас
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај