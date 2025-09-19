ОБИЈАЛИ САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ Двојица малолетника осумњичена за тешку крађу
19.09.2025. 16:00 16:02
БЕЧЕЈ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју расветлили су два кривична дела тешка крађа, за која су осумњичена двојица малолетника, узраста 14 и 16 година, са подручја ове општине.
Сумња се да су они украли новац из две самоуслужне перионице у Бачком Градишту, тако што су у једној обили апарат за жетоне, а у другој апарат и продавницу.
Претресом кућа осумњичених полиција је пронашла део новца који ће бити враћен власницима.
Против њих ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.