ОБИЈАЛИ САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ Двојица малолетника осумњичена за тешку крађу

19.09.2025. 16:00 16:02
Фото: Pixabay.com

БЕЧЕЈ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју расветлили су два кривична дела тешка крађа, за која су осумњичена двојица малолетника, узраста 14 и 16 година, са подручја ове општине.

Сумња се да су они украли новац из две самоуслужне перионице у Бачком Градишту, тако што су у једној обили апарат за жетоне, а у другој апарат и продавницу.

Претресом кућа осумњичених полиција је пронашла део новца који ће бити враћен власницима.

Против њих ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

обијање малолетници бачко градиште
