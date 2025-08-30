scattered clouds
ОТИШЛА НА ПЛИВАЊЕ И НИЈЕ СЕ ВРАТИЛА...

ОБИСТИНИЛЕ СЕ НАЈГОРЕ СЛУТЊЕ Жена из Србије која је нестала у мору код Солуна ПРОНАЂЕНА МРТВА

30.08.2025. 09:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
najnovija opsta

Жена (76) из Србије, која се од протекле ноћи водила као нестала код Солуна, пронађена је мртва јутрос нешто после 8 сати, у морском подручју, јавља Прототема.

Српкиња, која је нестала јуче касно послеподне, пронађена је у морском делу плаже Агиа Тријада у Солуну, након што се у потрагу укључио и хеликоптер Обалске страже.

Она је на лицу места проглашена мртвом.

Према извештајима грчких медија, жена из Србије је отишла на пливање са два пријатеља, а обалска стажа је обавештена о њеном нестанку синоћ око 21.30 часова по локалном времену.

 

жена утапање солун
Вести Хроника
