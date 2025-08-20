Основно јавно тужилаштво у Новом Саду поднело кривичне пријаве због блокаде зграде суда од 19. августа
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да поводом радњи одређеног броја лица које врше у циљу спречавања редовног рада Суда и Тужилаштва као и блокаде зграде правосудних органа у Новом Саду, почевши од 19.вгуста, ово тужилаштво предузима све неопходне мере и радње ради успостављања законитог стања и процесуирања учинилаца кривичних дела.
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду је, за сада, у вези са догађајима од дана 19. августа. поводом радњи предузетих према јавном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду и према полицијском службенику Полицијске управе у Новом Саду, наложило подношење кривичне пријаве против осумњиченог Р.Ј. за кривично дело спречавање службеног лица у вршењу службене радње из чл.322 ст. 2 у вези са ст.1 КЗ и кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 у вези са ставом 1 КЗ.
Против осумњичене Ч. И. наложено је подношење кривичне пријаве за кривично дело спречавање службеног лица у вршењу службене радње из чл.322 ст. 2 у вези са ст.1 КЗ.
По налогу овог тужилаштва осумњичени су задржани до 48 часова, саслушани пред јавним тужиоцем, након чега је Основном суду у Новом Саду поднет предлог за одређивање притвора због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
У вези са догађајем од дана 20.августа поводом покушаја постављања ланца на улазна врата зграде правосудних органа против лица З.М по хитном поступку наложено је подношење захтева за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 8 Закона о јавном реду и миру.