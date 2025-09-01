ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА ПАЉЕВИНУ НА ТЕЛЕПУ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР Новосађанин (72) иза решатака до 26. септембра
Седамдесетдвогодишњем Новосађанину В. Г., који је осумњичен за изазивање пожара у Улици Симе Матавуља у новосадском насељу Телеп, те да је потом пуцао и ранио мушкарца (32), продужен је притвор до 26. септембра.
Он се сумњичи за нелегално поседовање оружја и изазивање опште опасности.
Драма у овом новосадском насељу почела је касно после подне 27. јула ове године, када је В. Г. изазвао пожар, а затим је из пиштоља пуцао на окупљене комшије. Један од испаљених метака је ударио у зид, рикошетирао и погодио тридесетдвогодишњег мушкарца. На срећу, ватрогасци су после вишечасовне борбе успели да угасе пожар. Приликом увиђаја дан после немилог догађаја, истражитељи су пронашли оружје из ког су испаљени хици. Пиштољ је, према непотврђеним информацијама, нађен у једној рупи на тавану једне од оближњих барака.
Комшиница која живи до бараке осумњиченог тврди да је В. Г. око недељу дана пре поменутог догађаја запалио једну кућу у комшилуку, али да је брзом интервенцијом ватрогасаца ватра угашена, те није изазвана већа штета. Полиција је, по њеним речима, била на лицу места, али В. Г. није био приведен, због недостатка доказа да је он то учинио. Иначе, за осумњиченог В.Г. комшије кажу да је конфликтан и да је често правио проблеме.
- Сукобљавао се с већином комшија. Често је претио и свађао се. Још кад смо били деца бушио нам је лопте, а недавно ми је пробушио све гуме на ауту, јер му се није свидело где сам паркирала. Умео је и да прети да ће нас све побити – рекла је једна жена из суседства осумњиченог.
Прва комшиница В. Г. истиче да је он, пре поменутог догађаја, данима износио ствари из куће где је живео у суседне просторије у дворишту. То им је било чудно, али су мислили да је одлучио да напусти кућу.
- Поново је почео да прети и видели смо да је унео неке гуме у ту просторију коју је запалио – испричала је једна од комшиница осумњиченог.