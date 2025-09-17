Свему претходила језива свађа! ОВО СУ ДЕТАЉИ ПОРОДИЧНОГ МАСАКРА У БЕЧУ Србин убио жену и тешко ранио ћерку која се недавно породила У СТАНУ БИЛА И ДЕЦА (ВИДЕО)
Држављанин Србије Ненад Митровић (44) у уторак увече убио је своју супругу Златицу (44) хицима из пиштоља и тешко ранио њихову ћерку К. М. (24) и њеног партнера (26) у стану у Бечу.
Како преносе аустријски медији, после крвопролића истражитељи су у стану ове породице затекли и двоје деце, од којих је једно беба.
- Деца су неповређена. У питању су Ненадови унуци, деца од његове ћерке. Иначе, ћерка му се недавно породила и питамо се како је могао да пуца у рођено дете које се при том тек породило - рекле су запрепашћене комшије породице Митровић.
Помахнитали мушкарац је, према изворима аустријских медија, ћерки пуцао у главу и лекари јој се боре за живот. Њен дечко је, такође, тешко рањен, али он се налази ван животне опасности.
- Девојка је критично, животно је угрожена - рекли су извори.
Како истиче извор Курира, цела породица пореклом из једног села код Петровца на Млави, живела је у стаму у улици Воргартенштрасе.
Кобног дана комшије су чуле језиву свађу, а онда и седам хитаца.
- У уторак, мало пре овог крвопролића, једна комшиница је у згради срела К. М. Девојка јој је рекла да се њени родитељи Ненад и Златица разводе, па да знају уколико буду чули буку и галаму из њиховог стана. Очигледно су се супружници свађали и имали су размирице око развода - причају саговорници. Мотив убиства, како наводе истражитељи, могао би бити управо развод брака, међутим даља истрага је у току, након чега ће се знати више детаља.
Комшије породице Митровић су за бечке медије рекли да је Ненад после испаљених хитаца наоружан истрчао на улицу.
- Када су полицајци стигли на лице места, затекли су осумњиченог испред зграде, а он је запуцао и на специјалце чим их је угледао. Полицајци су узвратили ватру, а он је успео да седне у "мерцедес" и одвезе се неколико улица даље. Полицајци су одмах отпочели потеру за њим, али се он брзо зауставио - рекли су очевици.
Узнемирујућ снимак: Пуцао, па даје гас и бежи!
На друштвеним мрежама се појавио снимак, који наводно приказује ватрени окршај између осумњиченог Србина и полиције на улицама Беча.
Како се види на снимку, мушкарац пуца у правцу полиције, која узвраћа ватру исте секунде. Док у позадини одјекују полицијске сирене, осумњичени улази у "мерцедес", даје гас и бежи, а наоружани специјалци крећу за њим.
Осумњичени је тада затечен мртав у аутомобилу, а пиштољ је био поред тела.
- Даљом истрагом биће утврђено да ли је Митровић извршио самоубиство или га је погодио полицијски метак - рекла је портпаролка аустријске полиције, Џулија Шик и додала:
- Наложена је обдукција и биће утврђено да ли се осумњичени убио оружјем пронађеним у аутомобилу или га је полиција погодила током размене ватре.
Шокиран сам
Сведок злочина, Јоан Иле (56), који живи на деветом спрату зграде у којој се догодило крвопролиће, испричао је за аустријски "Кроне" шта се догодило у уторак увече.
- У 20 часова моја жена је била у вешерници, а ја сам гасио рачунар јер радим од куће. Одједном сам чуо седам хитаца. Тачно сам бројао. Заиста сам шокиран. Нажалост, пуцњи стално одјекују у овом крају - рекао је мушкарац.
