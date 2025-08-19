broken clouds
ПАЛИ ЗБОГ АМФЕТАМИНА Истрага против Србобранца и девојке из околине Зрењанина

19.08.2025. 12:44
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Мушкарац Н. Ћ. (36) из Србобрана, који је осумњичен да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Након саслушања, судија за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину је, на предлог тужилаштва, осумњиченом одредио притвор због постојања околности да ће у кратком периоду поновити кривично дело.

Овом истрагом обухваћена је и девојка А. Ш. (21) из околине Зрењанина, којој се на терет такође ставља кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Она је, у присуству браниоца, саслушана у Полицијској управи у Зрењанину.

Наредбом о спровођењу истраге, Н. Ћ. се ставља на терет да је нудио на продају и у више наврата продао амфетамин у количини од 100 и 150 грама осумњиченој А. Ш. Сумња се и да је неовлашћено, ради даље продаје, држао опојну дрогу амфетамин у количини од око 490 грама.

Осумњичена А. Ш. се терети да је амфетамин, који је претходно куповала од Н. Ћ, мешала са креатином, кофеином и парацетамолом, затим га препакивала и продавала другим особама, као и да је неовлашћено, ради даље продаје, држала амфетамин у количини од око 90 грама.

У току истраге прикупиће се сви докази и предузети све радње у циљу доношења јавнотужилачке одлуке, саопштило је Више јавно тужилаштво у Зрењанину.

истрага амфетамини више јавно тужилаштво у зрењанину
