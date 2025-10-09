ПАО С ОСАМ И ПО КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ Лисице за Новосађанина, ево где му је полиција пронашла "робу"
09.10.2025. 14:21 14:26
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду запленили су више од осам килограма наркотика и ухапсили Н. Д. (2006) из околине овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција трага за још једном особом, осумњиченом да је учествовала у извршењу овог кривичног дела.
Приликом претреса аутомобила, који користе осумњичени, пронађено јe осам пакета са око 8.560 грама марихуане.
Н. Д. је задржан до 48 сати и биће, уз кривичну пријаву, приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.