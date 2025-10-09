overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАО С ОСАМ И ПО КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ Лисице за Новосађанина, ево где му је полиција пронашла "робу"

09.10.2025. 14:21 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду запленили су више од осам килограма наркотика и ухапсили Н. Д. (2006) из околине овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција трага за још једном особом, осумњиченом да је учествовала у извршењу овог кривичног дела.

Приликом претреса аутомобила, који користе осумњичени, пронађено јe осам пакета са око 8.560 грама марихуане. 

Н. Д. је задржан до 48 сати и биће, уз кривичну пријаву, приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

хапшење дилера марихуана Нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Заплењено око 20 кила марихуане! У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ „ПАЛА“ ДВА БЕОГРАЂАНИНА И ЈЕДАН ЦРНОГОРАЦ Ухапшени приликом примопредаје у Гроцкој

Заплењено око 20 кила марихуане! У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ „ПАЛА“ ДВА БЕОГРАЂАНИНА И ЈЕДАН ЦРНОГОРАЦ Ухапшени приликом примопредаје у Гроцкој

07.10.2025. 22:34 22:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај