У ПЕТРОВАРАДИНУ И ВРБАСУ ВОЗИЛИ ТРЕШТЕНИ ПИЈАНИ За воланом са више од 2 промила алкохола
У периоду од 22. до 24. августа, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 18 саобраћајних незгода у којима је једно лице изгубило живот, једно је задобило тешке, а 12 лаке телесне повреде.
У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодило се десет саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а пет је лакше повређено.
Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 698 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја су искључена 84 возача и 12 возила, а задржано је 11 возача, осам због вожње под дејством алкохола, један због могућности одласка у иностранство, а два због насилничке вожње.
За насилничку вожњу терете се возачи који су, у Петроварадину и Врбасу, возили у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад.
Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.