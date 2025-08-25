clear sky
У ПЕТРОВАРАДИНУ И ВРБАСУ ВОЗИЛИ ТРЕШТЕНИ ПИЈАНИ За воланом са више од 2 промила алкохола

25.08.2025. 13:45 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У периоду од 22. до 24. августа,  на подручју Јужнобачког округа, догодило се 18 саобраћајних незгода у којима  је једно лице изгубило живот,  једно је задобило тешке, а 12 лаке телесне повреде.

У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодило се десет саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а пет је лакше повређено. 

Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 698 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја су искључена 84 возача и 12 возила, а задржано је 11 возача, осам због  вожње под дејством алкохола,  један због могућности одласка у иностранство, а два  због насилничке вожње.

За насилничку вожњу терете се   возачи који  су, у Петроварадину и Врбасу,  возили у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад. 

Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.

