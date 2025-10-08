ПОЛИЦИЈА ДОШЛА ЗБОГ САОБРАЋАЈКЕ И ЗАТЕКЛА УЖАС У несрећи нема повређених, а мало даље откривено ТЕЛО НЕПОЗНАТЕ ОСОБЕ (ФОТО, ВИДЕО)
08.10.2025. 16:56 17:58
Данас око 15.30 сати дошло је до саобраћајне несреће код Пожаревца у којој су се сударила два возила.
Доласком на лице места, током увиђаја, на неких 100 метара од места судара полиција је затекла тело за сада непознате особе.
На путу Батуша-Петровац на Млави је у току увиђај, а присутни су форензичари и полицајци.
Иначе, у саобраћајној несрећи којa се догодилa на путу Батуша - Петровац на Млави нема теже повређених лица.
Возила која су учествовала у несрећи су претрпела велику материјалну штету.
Утврђују се све околности, а биће наложена обдукција тела како би се утврдио идентитет и на који начин је особа преминула.
Blic.rs