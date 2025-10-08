broken clouds
17°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈА ДОШЛА ЗБОГ САОБРАЋАЈКЕ И ЗАТЕКЛА УЖАС У несрећи нема повређених, а мало даље откривено ТЕЛО НЕПОЗНАТЕ ОСОБЕ (ФОТО, ВИДЕО)

08.10.2025. 16:56 17:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Данас око 15.30 сати дошло је до саобраћајне несреће код Пожаревца у којој су се сударила два возила.

Доласком на лице места, током увиђаја, на неких 100 метара од места судара полиција је затекла тело за сада непознате особе.

На путу Батуша-Петровац на Млави је у току увиђај, а присутни су форензичари и полицајци.

Иначе, у саобраћајној несрећи којa се догодилa на путу Батуша - Петровац на Млави нема теже повређених лица.

Доласком на лице места, 100 метара даље полиција је затекла тело на путу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Возила која су учествовала у несрећи су претрпела велику материјалну штету.

Утврђују се све околности, а биће наложена обдукција тела како би се утврдио идентитет и на који начин је особа преминула.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Blic.rs

саобраћајна несрећа тело тело мушкарца
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај