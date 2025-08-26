ПОЛИЦИЈА СПРЕЧИЛА ОБРАЧУН МИГРАНАТА У ОБРЕНОВЦУ 18 миграната заустављено пре насиља
Полиција у Београду је ефикасном акцијом у Обреновцу и Умки пронашла је и процесуирала 18 илегалних миграната и тако спречила њихов планирани међусобни сукоб.
Полицијски службеници су на основу оперативних сазнања да ова група ирегуларних миграната планира обрачун, у одвојеним координисаним акцијама пронашли 13 ирегуларних миграната из Авганистана и пет из Пакистана, а међу којима је било и пет малолетника.
Приликом претреса код авганистанског држављанина Н. М. (25) пронађена су два ножа због чега је задржан и против њега су поднете прекршајне пријаве због учињених прекршаја из Закона о странцима и Закона о оружју и муницији.
Такође, задржани су и авганистански држављани Р. А. Б. (30) и А. М. (23) против којих су поднете прекршајне пријаве по Закону о странцима.
Остали ирегуларни мигранти превезени су у прихватне центре.
Полиција наставља даљи рад на овом случају.