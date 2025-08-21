Полиција у Жабљу запленила аутоматско оружје и муницију
21.08.2025. 14:40 14:43
ЖАБАЉ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Жабљу ухапсили су Г. И. (67) из околине овог места, у чијој кући су пронашли аутоматско оружје и муницију.
Он је осумњичен за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.
Претресом куће осумњиченог полиција је пронашла нелегално оружје, односно аутоматски пиштољ и аутоматску пушку, као и 769 комада муниције.
Г. И. је легално поседовао и пиштољ, једну ваздушну и три ловачке пушке које су му, такође, одузете.
Њему је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.