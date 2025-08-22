overcast clouds
22.08.2025.
Нови Сад
ПОНАВЉА СЕ СУЂЕЊЕ Укинута пресуда полицајцу из Прибоја оптуженом за убиство

22.08.2025. 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

КРАГУЈЕВАЦ: Апелациони суд у Крагујевцу делимично је укинуо пресуду којом је полицајац Игор Аврамовић из Прибоја био осуђен на 11 година затвора због убиства Ервина Ћелахметовића и вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Другостепени суд је усвјаањем жалбе тужилаштва и једног од бранилаца укинуо осуђујући део пресуде у односу на Аврамовића и Наталију Газдић, и у ослобађајућем делу у односу на Михајла Стојкановића и наложио Вишем суду у Ужицу да понови суђење, рекли су за Тањуг у Вишем суду у Ужицу.

Са друге стране део првостепене пресуде којом је Милета Аранитовић ослобођен од оптужбе је потврђен.

Опужницом је Аврамовић оптужен за извршење кривичног дела тешко убиство, док су остали били оптужени за помагање Аврамовићу након злочина.

Аврамовић је оптужен да је 21. маја 2023. године, у кафићу у центру Прибоја, након краће расправе претукао Ћелахметовића, а који је од тежине задобијених повреда преминуо два сата касније у прибојској болници.

