ПРЕТИО РЕПЛИКОМ ПИШТОЉА Усред бела дана опљачкао мењачницу! Полиција у Аранђеловцу ухапсила ОСУМЊИЧЕНОГ ЗА КРАЂУ више од 15.000 евра
12.09.2025. 23:53 23:55
АРАНЂЕЛОВАЦ: Припадници полиције у Аранђеловцу ухапсили су Ж. Т. (38) из Аранђеловца због постојања основа сумње да је данас око 15.30 часова, маскиран, уз претњу репликом пиштоља, украо у једној мењачници у Аранђеловцу више од 15.000 евра, саопштено је вечерас из МУП-а.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, Ж.Т. се терети да је извршио кривично дело разбојништво, а полиција је код осумњиченог приликом хапшења пронашла реплику пиштоља, маску и рукавице, као и мању количину прашкасте материје за коју се сумња да је кокаин.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу.