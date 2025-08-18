ПРИМОРАВАО МЛАДИЋА ДА МУ РАДИ НА ИМАЊУ Лисице због трговине људима у Суботици, ево шта је полиција утврдила
18.08.2025. 17:08
Полиција у Суботици ухапсила је А. Х. (32) из околине Суботице због постојања основа сумње да је извршио кривично дело трговина људима.
Он је, како се сумња, од почетка ове године, приморавао двадесетшестогодишњег мушкарца да ради на његовом имању, користећи његове тешке прилике.
Такође, сумња се да га је, уз претње, натерао да сече дрва у шуми власништво Јавног предузећа "Војводина шуме" и да их краде - саопштила је Полицијска управа у Суботици.
Осумњиченом А. Х. је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, одређено задржавање до 48 часова и он је приведен тужилаштву.
Судија Вишег суда у Суботици одредио му је притвор до 30 дана.