clear sky
28°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИМОРАВАО МЛАДИЋА ДА МУ РАДИ НА ИМАЊУ Лисице због трговине људима у Суботици, ево шта је полиција утврдила

18.08.2025. 17:08 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у Суботици ухапсила је А. Х. (32) из околине Суботице због постојања основа сумње да је извршио кривично дело трговина људима.

Он је, како се сумња, од почетка ове године, приморавао двадесетшестогодишњег мушкарца да ради на његовом имању, користећи његове тешке прилике.

Такође, сумња се да га је, уз претње, натерао да сече дрва у шуми власништво Јавног предузећа "Војводина шуме" и да их краде - саопштила је Полицијска управа у Суботици.

Осумњиченом А. Х. је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, одређено задржавање до 48 часова и он је приведен тужилаштву.

Судија Вишег суда у Суботици одредио му је притвор до 30 дана.

трговина људима Хапшењe суботица
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРГОВИНА ЉУДИМА У КРАГУЈЕВЦУ Врбовали уз довођење у заблуду и држали мушкарца као роба

ТРГОВИНА ЉУДИМА У КРАГУЈЕВЦУ Врбовали уз довођење у заблуду и држали мушкарца као роба

05.11.2024. 18:08 18:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај