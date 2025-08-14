ПРИПАДНИЦИ ОВК УХАПШЕНИ НА ХОРГОШУ Осумњичени за ратни злочин над Србима у Ораховцу
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за откривање ратних злочина, ухапсили су на граничном прелазу Хоргош X. Е. (1976) и Б. Е. (1973) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног становништва.
Према саопштењу МУП-а, сумња се да су осумњичени, 9. августа 1999. године у Ораховцу, у саизвршилаштву са више припадника тзв. ОВК, уз употребу физичке силе, ватреног оружја и претњи по живот, отели цивила српске националности Ј. М. и одвели га у непознатом правцу. Ј. М. се и даље води као нестало лице.
Осумњиченима је, уз одобрење јавног тужиоца Јавног тужилаштва за ратне злочине, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведени надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву.