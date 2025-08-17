light rain
САОБРАЋАЈНИ ИНЦИДЕНТ У ХОЛАНДИЈИ Због туче возача на ауто- путу колона од 8 километара

17.08.2025. 15:19 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг
Фото: pixabay.com

АМСТЕРДАМ: Двојица возача зауставила возила због свађе, па се песничила. Један дрогиран

Сукоб возача, који је прерастао у тучу насред аутопута А16 у близини холандског града Бреда, довео је до застоја саобраћаја током којег се формирала колона дуга осам километара, преносе данас холандски медији.

Полиција је саопштила да је до инцидента дошло у близини раскрснице код места Принсвил, када су двојица возача зауставила своја возила у левој траци и започела свађу која се претворила у физички сукоб, преноси НЛ тајмс.

Полицијско возило пролазило је у том тренутку путем, а након што су видели окупљене људе поред аутопута, припадници полиције су интервенисали.

Након контроле, испоставило се да је један од возача позитиван на наркотике и он је одведен у полицијску станицу.

Како су навеле власти, узрок сукоба није познат, а због инцидента се на аутопуту А16, који води од границе са Белгијом према граду Бреда, створила велика гужва и колона дуга осам километара, холандски портал.

Танјуг

ауто пут туча Холандија
