УБИО ОЦА, ПА КРИО ЗЛОЧИН ГОДИНАМА! За убиство које је шокирало Србију донета коначна пресуда, КАЗНА САДА УМАЊЕНА
Апелациони суд у Новом Саду је донео коначну пресуду у случају Јожефа Мичика (38), смањујући му казну са 20 на 17 година затвора због убиства свог оца (57).
Пресуда је постала правноснажна, што значи да се Мичик упућује на издржавање казне.
„Жалба браниоца окривљеног делимично је усвојена, само у делу одлуке о казни”, те је првостепена пресуда „преиначена тако да Апелациони суд у Новом Саду Мичик Јожефа осуђује на казну затвора у трајању од 17 година”, наводи се у одговору Вишег суда у Суботици. У казну му се „урачунава време које је провео у притвору у периоду од 10. Јуна 2024. године па надаље”.
Подсетимо, овај случај је шокирао јавност када је у јуну 2024. године откривено да је Јожеф Мичик брутално убио свог оца истог имена користећи лопату, а затим тело умотао у ћебад и чаршаве и сакрио у једној од помоћних просторија породичне куће. Злочин је остао неоткривен три године, све док брат осумњиченог, Силвестер Мичик, није пријавио нестанак оца. У међувремену, Јожеф млађи је, на питања свог брата где је отац, говорио како је овај у затвору, потом да је болестан... Тек када су комшије јавиле Силвестеру да су провером установили да несрећни човек никада није био у затвору, постало је јасно да је цела ствар озбиљна.
Виши суд у Суботици је у априлу 2025. године првостепеном пресудом осудио Мичика на 20 година затвора за кривично дело тешког убиства из члана 114 став 1 тачка 10 Кривичног законика. Против ове пресуде жалбе су поднели и Више јавно тужилаштво у Суботици и бранилац окривљеног. Током поступка се показало да су породични сукоби и психички проблеми окривљеног могли играти улогу у овој трагедији.
Текст и фото: С. Иршевић