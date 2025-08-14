clear sky
СМРСКАНА ОБА ВОЗИЛА Судар на прометној раскрсници у Панчеву ЈЕДАН ОДСКОЧИО НА ТРОТОАР (ВИДЕО)

14.08.2025. 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: saobraćajna policija, zrenjanin, Dnevnik, Ž. Balaban

У Панчеву се овог поподнева догодила саобраћајна незгода на раскрсници улица Моше Пијаде и Светог Саве.

Како је пренела Инстаграм страница Здраво Панчево, до судара на овој врло прометној локацији у граду дошло је око 16:30 минута.

Како се може видети на снимку, у удесу су учествовала два путничка возила. Једно је остало на пешачком прелазу, а друго је "завршило" на тротоару. 

За сада се не зна стање учесника и како је дошло до судара. 

(Telegraf.rs)

 

