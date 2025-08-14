СМРСКАНА ОБА ВОЗИЛА Судар на прометној раскрсници у Панчеву ЈЕДАН ОДСКОЧИО НА ТРОТОАР (ВИДЕО)
14.08.2025. 17:53 18:01
Коментари (0)
У Панчеву се овог поподнева догодила саобраћајна незгода на раскрсници улица Моше Пијаде и Светог Саве.
Како је пренела Инстаграм страница Здраво Панчево, до судара на овој врло прометној локацији у граду дошло је око 16:30 минута.
Како се може видети на снимку, у удесу су учествовала два путничка возила. Једно је остало на пешачком прелазу, а друго је "завршило" на тротоару.
За сада се не зна стање учесника и како је дошло до судара.
(Telegraf.rs)